10 edicions de la Nit Jove lluitant per l’oci i la cultura a Ripollet

La Nit Jove, organitzada pel Centre d’Esplai l’Estel de Ripollet, arriba aquest any a la seva 10a edició i es durà a terme el divendres 30 de setembre i dissabte 1 d’octubre al Parc del Riu Ripoll (Ripollet).La Nit Jove va néixer l’any 2007 de les inquietuds d’un grup de joves de l’entitat veient la manca de possibilitats d’oci al municipi. Així, sota els objectius d’oferir una alternativa d’oci per al jovent i potenciar els grups locals, entre d’altres, es va crear l’activitat, que ha anat creixent any rere any. De fet, en uns primers anys la Nit Jove tan sols durava una nit i poc a poc s’ha anat ampliant la programació, incloent el Torneig de Futbolí, els vermuts musicals o l’ampliació a dos dies. Pels escenaris de la Nit Jove han passat grups com Microguagua, Ítaca Band o AlQuadrat.Aquest any, per celebrar les 10 edicions de l’activitat, la programació de la Nit Jove comptarà amb classes obertes de swing amb SwingManiacs i els concerts de grups coneguts a nivell nacional com Eskorzo o Soweto. A més, la nit de divendres volem que sigui la més local de totes i per això pujaran als escenaris grups protagonistes de l’escena musical local.A continuació us deixem la programació detallada d’ambdós dies:Moustache Jam (competició de breakdance)Concert de grups locals amb:· Los Animalitos del Bosque· Ron de Kaña· ZerzedillaEntre concerts, aquest any tornarem a fer un concurs que va tenir molt bona recepció l’edició passada: el concurs de menjar flams.I per tancar la nit, final de festa amb el local Gamerox Selektor. Bona música per ballar sense parar.Classe oberta de swing amb Swing Maniacs i concert de Swing & Soul FusióDinar popular amb migas (venta de tiquets des del dia anterior a la barra)4a edició del Torneig de FutbolíActuació de ball amb Epidemic Dance ShowEspectacle de màgiaConcerts amb:· Empty Cage (blues i rock’n’roll / Rubí)· Soweto 60’s (ska clàssic / Barcelona)· Eskorzo (fusió / Granada)Entre concerts, celebrarem el tradicional concurs de les cadires i comptarem amb les actuacions de la banda de batucada Rhythm’n’moyo i l’espectacle pirotècnic dels Diables de Ripollet.Per acabar la festa i vinguts des de Barberà del Vallès, The Mediaplayers ens punxaran temes ben coneguts per tothom, amb un espectacle que no deixarà a ningú indiferent.La programació de la 10a edició de la Nit Jove s’ha complementat aquest any amb la creació del projecte “Nits d’Acústic”, un cicle de concerts de petit format que es va dur a terme de març a juny d’aquest 2016 al Kftí de Ripollet, un espai que antigament era el referent per als joves locals i que darrerament havia perdut aquesta funció. Des de la Nit Jove volíem tornar a portar la música en directe al Kftí i recuperar aquest espai com un punt de trobada per al jovent. Després de la realització d’aquest cicle, des de la Nit Jove fem una valoració molt positiva ja que el projecte va tenir molt bona resposta per part del públic.