EL TINGLADU celebra la seva 9à edició al Parc de Baix-a-mar

Sota el lemaels dies 21, 22, 23 i 24 de juliol torna el festivalorganitzat per Can Pistraus com a preludi de laDesprés de dues festes de presentació de luxe que han sumat 12 bandes diferents i que ha comptat amb la l’actuació de Manu Chao, ara és el torn de la 9a edició d’un dels festivals gratuïts, autogestionats i independents que s’ha convertit en un referent de la música dels Països Catalans. Una aposta que serà possible gràcies al suport de marques que ajuden a microfinançar bona part de l’esdeveniment i a la col·laboració desinteressada de més d’un centenar de voluntaris.El Festival presenta un cartell de 12 grups musicals, entre els quals destacacom la primera banda internacional que actuarà a El Tingladu.EL TINGLADU acollirà el dijous dia 21 de juliol el 10è Torneig de botifarra i també oferirà un espectacle teatral d’, així com assajos oberts de. Divendres EL TINGLADU comptarà amb una alineació amb alguns dels noms propis més rellevants dels nostres països: El mallorquícompartirà escenari ambi el conjunt, en una nit marcada pel pop-rock creatiu i d’autor més destacat dels Països Catalans.De cara al dissabte 23 de juliol arribarà una de les novetats del TINGLADU 2016, la inclusió d’una banda internacional, provinent d’Euskal Herria: BERRI TXARRAK. En aquest accent més rocker de dissabte hi col·laboraran els valencians, qui ja van demostrar de què són capaços aquest passat 27 de maig a la Nau del Ferrocarril, i els vilanovins. El dissabte també comptarà amb, el nou projecte de l’Àlex Vendrell que interpreta cançons d’Ovidi Montllor. Diumenge 24 de juliol serà el torn de conèixer la veu aranesa d’i de donar pas a un altre dels noms propis de la música catalana:. L’última nit del TINGLADU 2016 esclatarà de valent amb elsi culminarà amb el míticL’entitat cultural i festiva CAN PISTRAUS, organitzadora d’EL TINGLADU, manté l’aposta pel format de Festival Musical gratuït amb artistes destacats de la música popular dels Països Catalans, amb noms reconeguts com JOAN MIQUEL OLIVER, QUIMI PORTET, XARIM ARESTÉ o ALBERT PLA.