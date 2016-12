El Festival Bioritme ja té la programació definitiva

La quarta edició del festival que proposa una trobada al voltant de l'economia sostenible, la salut natural, l'alimentació ecològica, l'activisme social i la música, fa un dels anuncis més esperats: la programació musical per dies. Un cop iniciat el particular compte enrere que ens conduirà fins al pantà de Sau el darrer cap de setmana d'agost, toca descobrir quins grups ompliran amb les seves cançons cadascuna de les quatre jornades de BioRitme Festival.L'ordre serà el següent...Aspencat, Auxili, Buhos, Pirat's Sound Sistema, Sonido Vegetal, Dj Sendo, Sense Sal, Jo Solana.Talco, Green Valley, Dakidarría, Animal, 9Son, Dj Rambla, Muerdo, Ferran Savall.Eskorzo, Vendetta, Mafalda, Atupa, Skandalo GZ, Dj Rudeteo, Garrapateros, De La Carmela.Els Catarres, Itaca Band, Doctor Prats, Smoking Souls, VaDeBo, Dj Ogt, Roba Estesa, Màia.Com ja us vam avançar fa algunes setmanes, una de les novetats importants de la quarta edició de BioRitme Festival és la incorporació plena de la nit del diumenge, 28 d'agost, a la programació (és a dir, una jornada més de concerts, un dia més per compartir la màgia del pantà de Sau). També ho és I'aposta pel Goa trance (Escenari BioTrance | Stage Mimesis) i l'horari diürn (Escenari BioPool), dos espais que oferiran una impactant selecció de dj's nacionals i internacionals que faran real la idea de festival "24HoresNonStop".Molt més que un esdeveniment musical, BioRitme Festival se celebrarà els dies 25, 26, 27 i 28 d'agost a l'espectacular pantà de Sau (Vilanova de Sau, Osona), el mateix espai que l'estiu passat ja va acollir aquest esdeveniment de filosofia especial i aposta ferma pel compromís i la qualitat. Amb la natura com a escenari, el darrer cap de setmana d'agost viurem de nou una experiència única relacionada amb la cultura, però també amb els productes ecològics, les organitzacions socials i altres elements que ens han d'ajudar en la construcció d'un món millor i més just.Els abonaments del festival tindran un preu especial de 51 € fins dijous, 30 de juny.Per a més informació, clica a l'event: Festival Bioritme