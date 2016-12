Torna un any més el Cruïlla a Barcelona, que tindrà lloc del 8 al 10 de juliol de 2016 al Parc del Fòrum de la capital catalana.El festival, que ja havia anunciat alguns noms per aquesta edició –– ha sumat 16 noms més al cartell.és, sens dubte, el gran nom d’aquestes confirmacions. L’expresentarà el seu darrer disc, Lullaby… and the Ceasless Roar, per primer cop a l’Estat espanyol.Uns altres que també vénen a presentar nou disc són. Els de Londres pujaran a l’escenari del Cruïlla Barcelona per presentar el seu esperadíssim nou treball, desprès de dos discos que els hi han donat fama internacional.Als següents confirmats tampoc els hi va costar més de dos discos aconseguir el reconeixement, com bé demostren els prop de 150 milions reproduccions de Waiting All Night. Estem parlant, per descomptat, deDues dones amb una increïble presència a l’escenari seran protagonistes d’aquesta edició: la primera,, la cantant de, una banda que van conquerir els 90, i que ara tornen, en plena forma i després de set anys d’aturada, per presentar el seu nou disc, Anarchytecture. La segona:, l’artista que s’amaga darrera, que torna al Cruïlla assegurant, com sempre, un espectacle únic.Altres confirmats internacionals per la propera edició del Cruïlla Barcelona són el duo alemany-els de Tucson presentaran el seu nou disc-, Esperanza Spalding -l’autora d’un dels discos de l’any, Emily’s D+Evolution-, la banda de Jazz-Funk-els colombians seran, ambels protagonistes de la jornada de diumenge-. També estarà la banda alemanya, una de les confirmacions que més revol ha causat.Juntament amb totes aquestes bandes provinents d’arreu del món, Cruïlla Barcelona suma al cartell 7 noms de bandes estatals. A part d’Elefantes, ja mencionats, tocaran al festivalPots fer-te amb l’abonament a la seua pàgina web . I a continuació vos deixem amb tots els horaris i actuacions.Podeu llegir l'article original Cruïlla 2016: tota la informació! a la Tresdeu.com