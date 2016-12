El C.A.T. clou l’Any Ovidi amb un espectacle multidisciplinari i una exposició dedicada al músic d’Alcoi

Quan el cantautor valencià Feliu Ventura va escriure al gener del 2015 un manifest demanant que se celebressin els vint anys del traspàs de l’artista Ovidi Montllor, arreu dels Països Catalans van néixer iniciatives per commemorar l’efemèride. El Centre Artesà Tradicionàrius va crear la producció Ovidi Popular, 20 anys! basada en l’obra d’inspiració popular i tradicional de l’artista i interpretada per les veus més emblemàtiques del folk dels països catalans com Pep Gimeno “Botifarra”, Miquel Gil o Arturo Gaya. Després d’un any de portar la producció per cinc sales de Catalunya i València i de participar amb el concert del BarnaSants Ovidi Simfònic. Perquè volem! el C.A.T. decideix tancar l’Any Ovidi amb una exposició i un espectacle de la mà d’artistes joves i amb una mirada cap a la poesia, la música i textos de l’artista d’Alcoi a l’espai més emblemàtic del centre, el Bar del C.A.T.Diumenge 17 d’abril de 2016 – 18.15 h i 20.15 h - El Bar del C.A.T - 4 €Avui Ovidi és un espectacle multidisciplinari d’una nova generació d’artistes que inclou cançons, poesia i textos d’Ovidi Montllor, però també de poetes com Vicent Andrés Estellés, Víctor Alexandre, Núria Cadenas o Pere Gimferrer. En un ambient molt proper i intimista el públic gaudeix d’una experiència escenogràfica de xoc, altament emotiva, i participa en primera persona d’una sessió cantada gairebé a cau d’orella amb la guitarra de fons.Entre els temes destaquen himnes d’Ovidi Montllor com La Fera Ferotge o La cançó de les balances, poemes com Carta a Casa i textos sobre l’artista valencià. La vetllada del 17 d'abril al Bar del Centre Artesà Tradicionàrius, està dirigida peri comptarà amb la participació de diferents músics i actors de la seva (nova) generació: l’actriu, l’actor, la cantant, acompanyats del músici la poeta. Una vesprada de poesia, records, nostàlgia, imatges, teatre i política. O simplement una vesprada per “brindar i menjar per ell” com deia Feliu Ventura. Serà un dia que durarà anys.Avui Ovidi és una producció de la delegació del maresme d’Òmnium Cultural i l’espai cultural El Públic.