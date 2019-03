L’Esmeralda té una veu plena de força, que pren del soul, el folklore i el jazz les fonts per expressar-se com artista i com a dona. Després de participar en el programa televisiu La Voz i en espectacles teatrals com Blues o Lovely Precious Dream, engega els seus projectes personals i es prepara per fer el gran salt.



Esmeralda Colette · veu, Joaquin Dolyenko · guitarres i veus, John Vermont · electrònica i veus



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 25 de març, a les 9 h, reserveu les vostres entrades:

presencialment al taulell del centre cívic

online al següent enllaç: https://goo.gl/n7Ckpf (recordeu que per fer la reserva online cal que us doneu d’alta com a usuari online)

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada