Trio de ases en BoomBastic Club! Los barceloneses BlackUp Sound y Nyahbingi Sound compartorán cabina con la crew de Sant Coloma de Gramenet Kinky Roots & Fyah. Best dancehall party in town! Don't miss it!



?? Entradas anticipadas: https://xceed.me/es/events/barcelona/42114/boombastic-beach-club-maddest-dancehall-party-in-town-10