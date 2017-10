El trio del jove pianista Bernat Font presenta un nou treball discogràfic, sota el títol Storytellers, fent referència a la capacitat que té la música jazz de crear històries. El disc conté 10 composicions pròpies i un estàndard a piano sol. Amb els fonaments al swing i al blues, els temes propis viatgen sense preocupacions d’identitat estilística.



Reserves



Reserves a partir del dilluns 23 d’octubre, presencialment al taulell del centre cívic, per telèfon al 934 536 480 o on-line al següent enllaç http://dom.cat/1axd

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.



Intèrprets



Bernat Font · piano, Joan Motera · contrabaix, Martí Elias · bateria