El pròxim dimecres, 11 d’octubre, a partir de les 19.00 hores, el centre comercial Splau acollirà l’actuació en directe de Patxi Leiva, un cantautor amb gran versatilitat en tots els gèneres especialitzat en pop, rock i rumba. El cantant i guitarrista es distingeix per la seva experiència i caràcter proper amb el públic però sobretot pel seu entusiasme i passió per la música.



L’actuació de Patxi, pura energia amb una veu molt especial, s’emmarca dins de la campanya Dining Experience (DEX), una iniciativa que combina gastronomia amb esdeveniments i activitats d’oci que busquen oferir al visitant experiències úniques, originals i innovadores.



L’activitat tindrà lloc al Pati d’Splau, una area oberta a l’aire lliure, amb un disseny arquitectònic avantguardista, que busca ser un punt de referència en matèria de gastronomia i oci per a clients i visitants. ‘El Pati’ acull un cuina per a realitzar tot tipus de tallers gastronòmics i un escenari de vidre per a la celebració d’actuacions musicals en directe.