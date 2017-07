A l'agost la plaça John Lenin (1917 / 1967 - 2017: 100 anys de la Revolució Boltxevic i 50 anys de la sortida de l'àlbum dels Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band). Dimecres 16 20 h Pregó per Roger Peláez & Vicky 21 h a 23 h PD SalsAstilla (Salsa) 23 h a 00.30 h PD Miquelated (Reggae, Rythm and Blues, Latin...

A l'agost la plaça John Lenin (1917 / 1967 - 2017: 100 anys de la Revolució Boltxevic i 50 anys de la sortida de l'àlbum dels Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band).

Dimecres 16

20 h Pregó per Roger Peláez & Vicky

21 h a 23 h PD SalsAstilla (Salsa)

23 h a 00.30 h PD Miquelated (Reggae, Rythm and Blues, Latin)

00.30 h a 2 h PD Con Falda Y A Lo Locxs (Petardeo Bailongo)



Tots els dies hi haurà menjar 100% vegà i a preus populars.



Els beneficis es destinaran íntegrament al suport a iniciatives, causes i projectes d'inspiració llibertària.



A les Festes Majors Llibertàries de Gràcia apliquem el Protocol Contra Agressions Sexistes. Per unes festes feministes, cap agressió sense resposta!



https://festesllibertariesdegracia.noblogs.org

twitter.com/fesllibertaries

#FMLlibertàriesGràcia