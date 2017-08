VIII FESTA DE LA CERVESA D’ALFORJA AMB BUHOS, SEGONAMÀ, XEIC I DJ OGT





Dia: 12 Agost

Horari: 23:00h a 7:00h

Lloc: Alforja (Parc Amics d’Alforja)





Després de ja molts anys fent-la molt grossa, tornem altre cop amb aquesta gran festa perquè tots la pugueu disfrutar i passar-vos-ho millor que mai.



Actuacions:

- XEIC!

- Segonamà

- Buhos

- DJ OGT



On hi podràs trobar:

- Més de 24.000w de so

- Il•luminació espectacular

- 80m2 d’escenari

- Videoprojeccions

- Seguretat, ambulància, lavabos químics, etc...

- I moltes sorpreses més!!!



Preus populars:

CERVESA A 1€ !!!!!

ENTRADA: Donatiu mínim 5€





Patrocinadors:

Tecnovit, Jordi Cars, El Parc Arcoiris, La Xurrera d'Alforja, Instal·lacions Jogami, Casald d'avis d'Alforja, Publi Baixcamp, Bondria, Excavacions i transports Miralles, Forn Llopis, Bar La Parada, Forn Queralt, Bar Cotxero, Carnisseria R. Vilella Bonet, Ermita de St.Antoni, General Adhesivos, SL, Mas d'en Botó, Merceria la Ribeta, Queviures Mª Cinta, Restaurant Cal Pepe.



Organitza:

Joves d'Alforja amb la col•laboració de l’Ajuntament d'Alforja.



No us deixarem indiferents!

VINE I DISFRUTA !!!