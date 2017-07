El 22 de Juliol el Col·lectiu La Vàlvula, juntament amb l' Associació Cultural Deixebles de Sant Feliu, organitza als jardins municipals de Can Parrella una jornada d'espectacles musicals en directe en motiu del naixement de La Vàlvula com a associació i una entitat més del poble amb un projecte i ideari basats específicament en el treball per la música en viu i actes relacionats al municipi de Torelló.



La jornada del dia 22, té com a principal objectiu donar a conèixer el projecte de La Vàlvula i mostrar una primera pinzellada del què l'Associació pretent dur a terme a Torelló, organitzant diferents esdeveniments repartits durant l'any.



Aquesta primera presentació es farà amb una proposta musical purament eclèctica amb artistes de diferents estils de música tenint en compte la diversitat auditiva que existeix a Torelló en quan a preferències musicals. D'aquesta manera els participants es podran fer a la idea de quin és un dels nostres propòsits més importants: animar del més petit al més gran a prendre conciència de la importància del moviment musical a Torelló com a forma de vida, capaç d'ajuntar diferents generacions, incentivar la vitalitat d'un poble i trenar xarxes amb altres municipis.



El concert del proper dissabte comptarà amb els següents artistes:



- Tom Hagan (Acústic) SALT

- Mardemarmo (Post-rock ambiental) BCN

- Murdoc (Pop de autor para mentes chispeantes) BCN

- Suzy & Los Quattro (Power Pop) BCN

- Bad Mongos (100% Punk Rock Costa Brava) PALAFRUGELL

- Falciots Ninja (Quartet Ninja) BCN

El concert començarà a les 18:30h de la tarda i acabarà a la 01:00h.



El mateix espai comptarà amb servei de barres a càrrec de l'Associació Cultural Deixebles de Sant Feliu i terrasseta a l'aire lliure per a sopar a càrrec d' El Galliner que organitzen conjuntament l'esdeveniment amb La Vàlvula.



Els Deixebles de Sant Feliu muntaran un stand durant tota la tarda per la venda de samarretes de Festa Major i fer-se soci.



Moltes gràcies per adelentat als vilatans de Torelló, sabem que tindrem el 100% del vostre recolzament des del primer dia de La Vàlvula!