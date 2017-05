Dissabte 26 de maig a partir de les 19.00 h



BONESTORM

L'última esperança del hardcore melòdic presenta el seu nou K7 i es despedeix per sempre por todo lo alto, aquest cop tocant en divendres i sense telonejar bandes serbo-croates. Imperdible!

https://bonestormvic.bandcamp.com



Ben acompanyats pels:



SUBTERRANEAN RATS

Oi! brut, primitiu i en patinet

https://www.youtube.com/watch?v=mO-O0sVms4Y



POWER BURKAS

Punk garatger que lo peta des de Vic

https://powerburkas.bandcamp.com



SÍCTOR VALDAÑA AND THE CHECK THIS OUTS

Punk rock de categoria

https://sictor.bandcamp.com



MANDANGA!

Punk de descampat

https://mandangabcn.bandcamp.com



Al CSA La Rampa

C/ Joan Riera 17, Nou Barris



Bo d'ajut a les bandes 3 euros.



Hi haurà menjar vegà i begudes artesanes, els beneficis de la barra es destinaran a donar suport a companyes lluitadores, braç a braç i genoll a genoll!