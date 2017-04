Pau Codina toca el cello i el cel amb els dits. Als 14 anys es va instal·lar a la prestigiosa escola Yehudi Menuhin de Londres i, ja graduat, va seguir el superior a la Guildhall School of Music & Drama. També estudià a la Chapelle Musical Reine Elisabeth, amb el mestre Gary Hoffman. Amb només 28 anys, Pau Codina pot presumir de talent i tècnica excel·lents.



Obres de: Ligeti, Hindemith, Sardà, Ribas, Benguerel



