Special Dancers Edition Vol 6 en BoomBastic Club con Dj Mancino (Bizzarri Sound / Ita) + Kharloss Selektah + Nyahbingi Sound + Guest dancers: Freaky Warriorz All dancers link up! Llega nuestra fiesta mensual dedicada a la música jamaicana más bailable, a dancehall ting! A los controles el selector italiano afincado en Barcelona Dj ...

Special Dancers Edition Vol 6 en BoomBastic Club con Dj Mancino (Bizzarri Sound / Ita) + Kharloss Selektah + Nyahbingi Sound + Guest dancers: Freaky Warriorz



All dancers link up! Llega nuestra fiesta mensual dedicada a la música jamaicana más bailable, a dancehall ting! A los controles el selector italiano afincado en Barcelona Dj Mancino, Kharloss Selektah y los residentes Nyahbingi Sound. Colectivo invitado: Freaky Warriorz. Don't miss it!



Dress code azul => Ven con una pieza de ropa o complemento de este color y te regalamos un chupito :D



Passeig Joan de Borbó 74 Barceloneta



?? Entradas anticipadas y reserva de mesas en www.boombasticclub.com ?? Lista whatsapp 671191190 ???? Lista gratis hasta la 1:00 apuntando tu nombre en el muro del evento!



Entrada anticipada: 8€ con copa / 15€ con dos copas

Entrada taquilla: 10€ con copa / 15€ con dos copas (hasta la 1:30)

Mesa con botella 4 personas anticipada: 120€

Mesa con botella 4 personas: 150€

Mesa con botella premium 4 personas: a partir de 180€



#boombasticbcn #mad #dancehall #reggae #vibes #ready



Web: https://boombasticclub.com/

Instagram: https://www.instagram.com/BoomBasticBcn

Twitter: https://twitter.com/BoomBasticBcn

Periscope: https://www.periscope.tv/boombasticbcn