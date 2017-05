Màia, banda de pop-folk barceloní format el 2012 amb Marina Prades i Gus Wallin, que va debutar amb el disc 'Miracles ambulants', presenta el seu tercer disc, 'Esclat', que s'allunya de la línia pop-folk dels seus dos primers treballs per girar cap a un so més electrònic i contundent. Compartiran cartell amb Lorien, projecte musical de la jove...

Màia, banda de pop-folk barceloní format el 2012 amb Marina Prades i Gus Wallin, que va debutar amb el disc 'Miracles ambulants', presenta el seu tercer disc, 'Esclat', que s'allunya de la línia pop-folk dels seus dos primers treballs per girar cap a un so més electrònic i contundent. Compartiran cartell amb Lorien, projecte musical de la jove Judit Lorien, que presentarà el seu primer disc, 'Inner Demons'.