La riquesa tímbrica de trio de canyes unida a la subtilesa i varietat del seu repertori, ha estat determinant en la consolidació del trio de canyes Vidalba, que dissenya els seus programes combinant obres escrites originalment per a la formació amb arranjaments molt interessants amb un estil molt particular per fer gaudir al màxim la música a ...

La riquesa tímbrica de trio de canyes unida a la subtilesa i varietat del seu repertori, ha estat determinant en la consolidació del trio de canyes Vidalba, que dissenya els seus programes combinant obres escrites originalment per a la formació amb arranjaments molt interessants amb un estil molt particular per fer gaudir al màxim la música a tots els públics.



Obres de: Fleischer, Shulhoff, Tansman, Codina, Schickele i Cornudella



Intèrprets:

Dolors Almirall · oboè

Queralt Roca · clarinet

Lleonard Castelló · fagot



Reserves:

A partir del dilluns 15 de maig podeu recollir la vostra entrada presencialment o fer la reserva per telèfon al 934 536 480.

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.