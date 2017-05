Benvinguts a La Crida, el festival Solidari acollidor organitzat per CalellaxRefugiats, una assemblea ciutadana que dóna suport a les persones refugiades a través d'accions locals.



Aquest festival se celebrarà el dia 13 de maig a la sala gran de la Fàbrica Llobet-Guri de Calella, i tenim la sort de comptar amb un gran cartell:



22h | Dance Crasher Sound



00h | Ebri Knight



1:30h | Lágrimas De Sangre



3h | Ital Youth Sound



Els horaris són orientatius. L’obertura de portes serà a les 22h i finalitzarà aproximadament sobre les 5h.



El preu de l’entrada anticipada serà de 6€ i en el cas que l’aforament no estigui complet, es vendran entrades a 10€ a taquilla el mateix dia del festival.

Podeu comprar les entrades en els següents establiments:



CALELLA

???? Llibreria El Faristol | C/ de la Bruguera, 78 (08370) Calella

???? Cafeteria l’Express | C/ Sant Antoni, 11 (08370) Calella

SANT POL

???? L’obra d’un Sifó | C/ Riera, 19 (08395) Sant Pol de Mar

MALGRAT

???? Llibreria La Pilona | C/ Carme, 67 (08380) Malgrat de Mar

MATARÓ

???? Cafè de Mar | C/ Santa Rita, 1 (08301) Mataró

GIRONA

???? Casal El Forn | Plaça Sant Pere, 5 (17007) Girona

GRANOLLERS

???? JP Perruquers | C/ Costa Rica, 19 (08402) Granollers

BARCELONA

???? La Nostra Pasta | Plaça de la Llibertat, 12 (08012) Barcelona



????????Servei de bar a preus populars. Tot el que es recapti anirà íntegrament destinat a organitzacions que treballen per a les persones refugiades.



CalellaxRefugiats vol agrair tant als grups que participaran a La Crida, com a totes les organitzacions i persones que estan participant desinteressadament a la preparació del festival, la seva implicació segueix fent possible La Crida!