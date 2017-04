Aquest duo ens dóna una visió molt propera a la música del nostre temps, gràcies al saxo, instrument amb un gran desenvolupament durant el segle XX, i a la percussió que durant l’últim segle ha tingut una presència, en moltes ocasions, de solista. Tant Javier Blasco com Joan Salvador, són dos músics joves però al mateix temps molt experimentats, premiats en diverses ocasions, i que han tocat amb diverses orquestres nacionals i internacionals.



Obres de: Miyhosi, Voro García, Kõvits, Veldhuis i Rodríguez Picó



Intèrprets

Javier Blasco · saxo

Joan Salvador · percussió



Reserves

A partir del dilluns 8 de maig podeu recollir la vostra entrada presencialment o fer la reserva per telèfon al 934 536 480.

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.