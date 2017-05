Divendres 5 de maig



NIEDRA (Punk experimental des d'Oslo, amb gent de La Casa Fantom)

https://niedra.bandcamp.com/



BOOM (Hardcore ràpid des de Toulouse)

https://boom666.bandcamp.com/



GOLDEN SHOWER HANDSHAKE (Fast rock and roll)

https://goldenshowerhandshake.bandcamp.com/



No es toleraran actituds de merda.



Hi haurà menjar vegà i begudes artesanes. Els possibles beneficis de la barra es destinaran a la solidaritat amb companyes represaliades.



CSA La Rampa

C/ Joan Riera 17, Nou Barris

(Metro Canyelles L3 o Llucmajor L4, cola't!)