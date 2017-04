L’Orquestra de Cambra Catalana, torna al centre cívic per oferir-nos el tradicional concert de Primavera. Escoltarem peces de gran bellesa i lirisme que ens transportaran a les fredes terres del Nord d’Europa amb obres de Jan Sibelius i Edvard Grieg. El concert continuarà amb la interpretació d’obres catalanes, com Sis Cançons d’Eduard ...

L’Orquestra de Cambra Catalana, torna al centre cívic per oferir-nos el tradicional concert de Primavera. Escoltarem peces de gran bellesa i lirisme que ens transportaran a les fredes terres del Nord d’Europa amb obres de Jan Sibelius i Edvard Grieg. El concert continuarà amb la interpretació d’obres catalanes, com Sis Cançons d’Eduard Toldrà, Sant Martí del Canigó de Pau Casals i Tres postals il·luminades, de Xavier Montsalvatge.



Intèrprets:

Marta Arbonés · soprano

Orquestra de Cambra Catalana

Joan Pàmies · director



Reserves:

A partir del dilluns 24 d’abril podeu recollir la vostra entrada presencialment o fer la reserva per telèfon al 934 536 480.

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.