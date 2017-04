MKP presenta... Rage to Antonio Machine Banda tributo a Rage Against the Machine, surgido de la fiesta, entre colegas, y que seguro contagiaran el engorile y la diversión a base de esos temas míticos tan llenos de rabia contra el funcionamiento del mundo, y que a día de hoy van como anillo al dedo. · Vídeo: https:/...

MKP presenta...



Rage to Antonio Machine

Banda tributo a Rage Against the Machine, surgido de la fiesta, entre colegas, y que seguro contagiaran el engorile y la diversión a base de esos temas míticos tan llenos de rabia contra el funcionamiento del mundo, y que a día de hoy van como anillo al dedo.

· Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=WPRO-aRrULU



The Original Soundtrackers

Grupo de versiones de bandas sonoras de ayer, hoy y de siempre, formado por tres músicos prófugos perseguidos por la SGAE que seguro que nos hacen pasar un buen rato y corear todas esas melodías ya míticas a golpe de metal.

· Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xVKgtNl_GiY





Día: SÁBADO 22 de ABRIL

Hora: 20:00 Puertas // 21:00 Conciertos!

Lugar: Kasal de Joves Roquetes (c/ Vidal i Guash, 16)

Metro: L3 Roquetes / L4 Vía Júlia

Precio: ENTRADA LIBRE (que no gratis)!!



Como siempre, barra a precios populares!

Os esperamos a todxs!!!!!!





*No se tolerarán actitudes sexistas, racistas ni homófobas!!!

Deja el perro en casa!!!