Carnival goes dancehall! Ven a celebrar el carnaval más caribeño de la ciudad con nosotros! :) Chronic Sound desde burgos, Dj Lion desde Málaga y Nyahbingi Sound desde Barcelona prometen hacer temblar la pista de baile toda la noche. BoomBastic Club a must! Best parties in town! Todos los viernes de 00h a 06h en el centro de Barcelona! Don't mis...

Carnival goes dancehall! Ven a celebrar el carnaval más caribeño de la ciudad con nosotros! :) Chronic Sound desde burgos, Dj Lion desde Málaga y Nyahbingi Sound desde Barcelona prometen hacer temblar la pista de baile toda la noche. BoomBastic Club a must! Best parties in town! Todos los viernes de 00h a 06h en el centro de Barcelona! Don't miss it!