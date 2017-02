Diumenge 19 de febrer de 2017 Concert punk BETTER OFF DEAD (DIY punk rock, malditxs franceses) https://betteroffdeadpunk.bandcamp.com/ WARNOAR (Dark punk rock, des de Lepizig) http://warnoar.com/ BAULA (Hardcore punk, des de BCN) https://baula.bandcamp.com/

Diumenge 19 de febrer de 2017



Concert punk



BETTER OFF DEAD (DIY punk rock, malditxs franceses)

https://betteroffdeadpunk.bandcamp.com/



WARNOAR (Dark punk rock, des de Lepizig)

http://warnoar.com/



BAULA (Hardcore punk, des de BCN)

https://baula.bandcamp.com/



Possibles beneficis per Anarres, Col·lectiu anarcofeminista.



20.00 h a 23.00 h

Als Blokes Fantasma,

Av. Coll del Portell 59 bis



Cap actitud de merda serà tolerada.

Hi haurà birres de merda i menjar vegà.