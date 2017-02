Des que el 2015 els dos artistes s’acomboiaren en l’espectacle conjunt ‘Llibres. Batalles. Cançons’ milers d’espectadors d’arreu dels Països Catalans i part de l’estranger han vibrat amb l’emocionant passejada al nostre passat recent que ens proposen Feliu i Xavi i que naix de les escenes i cançons que apareixen als seus llibres com ara Kortatu, Ovidi Montllor, Daniel Viglietti, Extremoduro, Lluís Llach o Víctor Jara; a més de les cançons clàssiques d’Obrint Pas i Feliu Ventura que ja formen part de la banda sonora de les nostres vides. L’espectacle és més que un concert doncs a partir de fragments de les seves novel·les Totes les cançons parlen de tu i Com un record d’infantesa, els dos amics s’endinsen en les vivències compartides per parlar-nos de memòria i compromís, records i experiències, ferides i esperances.



Res és per a sempre, ni tan sols les estrelles al firmament, i durant els primers mesos de 2017 veurem la darrera remesa de concerts de ‘Llibres. Batalles. Cançons’. Abans de dir adéu, i ja sabeu que no es pot dir adéu massa fort, Xavi Sarrià i Feliu Ventura no han volgut deixar escapar l’oportunitat de participar al Barnasants i de fer-ho amb una versió de ‘Llibres. Batalles. Cançons’ amb memòria, compromís, record, experiència, ferida i esperança compartida i augmentada. L’Auditori de Barcelona acollirà el divendres 17 de febrer i amb caràcter extraordinari una nit única amb la participació d’amics, artistes i companyes que compartiran escenari, llibres, batalles i cançons amb Feliu i Xavi: s’apunten a la festa grossa Miquel Gironès, Sílvia Tomàs, David Fernàndez, Mireia Vives, Àlex Inadaptats, Judit Neddermann i Borja Penalba.