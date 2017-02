El Rock i les Estrelles de la Música mai moriran



Enceta els Carnavals en lo Tribut de Carnaval!!



Molt + que un Tribut!!









El divendres 17 de febrer la festa estarà als Carnavals d’Ulldecona, al XIXè Tribut de Carnaval.







Començarem a les 23.00 hores, puntuals, i serà al Casal Jove (Centre Obert "Lúdik" (local amb calefacció) al c/ Vicent Aubà, s/n).





________________________________________________________________________________________________











Gaudirem de les millors versions dels i les grans de la música de tots els temps que ja no estan entre nosaltres.







Música en viu i en directe, amb 9 actuacions.



Adjuntem els horaris i enguany, per rècord de grups participants i pel bé de la festa, hi haurà ||| PUNTUALITAT |||







|| 23.00h || Willy Rock’A’Billy (rock oldies – Benicarló – Ulldecona)



(Rock’a’Willy)



www.facebook.com/wgaliana







|| 23.30h || MaiCuls Jackson (reggae/skà – Ulldecona)



(Culs Cults)



www.facebook.com/groups/43109035913







|| 0.10h || 3 dels Kent’s i Amics (pop/rock – Ulldecona)



(amb 3 components dels mítics Kent’s i més músics que els acompanyaran)



http://amicsulldecona.blogspot.com.es/2012/02/la-musica-ulldecona-als-anys-60_08.html







|| 0.40h || Sgt Poppers Club Band (pop/rock – Ulldecona)



(grup de versions dels Beatles, amb components de diverses bandes, creat expressament pel Tribut)







|| 1.20h || Lliurament de premis







|| 1.30h || Ziggy Starlux and The Family From Mars (rock 'n' roll/garague/punk/soul/glam/hard-rock/powerpop – Ulldecona)



(FamilyX+Daniel Evans)



www.facebook.com/pages/FAMILY-X-rocknroll-versions-Ulldecona-Terres-de-lEbre-Catalonia/102786529481



www.facebook.com/danielevansofficial



www.facebook.com/TheFamilyX







|| 2.20h || Els Ramonets (punk/rock – Ulldecona)



(grup de versions dels Ramones, creat expressament pel Tribut i amb músics que han tocat a diverses bandes locals (Family-X, Faldut Fury, John Deere, Pacotilla...))







|| 3.00h || Nigger Angels Machine (Ulldecona) (deconstrucció quàntica de covers d’ahir i d’avui a ritme d’Electro-disco-industrial from hell)







|| 3.40h || Saw (punk/rock/metal – Ulldecona)



(amb components de Kemando a lo Bonzo i Tipo Gos)







|| 4.15h || Rip Tortilla (250 gr de Grunge, 100 gr de Punk, 6 ous peluts, 2 ous rassurats, 4 Dàtils i un polsim de farla – Ulldecona)



(amb components de Fast Food Vacancies i més músics)







La nit seguirà amb una bona selecció de música de les estrelles que encara continuen brillant al firmament musical.



____________________________________________________________________________________________________________________________________________











Per n'este dia toca venir disfressats del que vulgueu, però relacionat amb el tema d’enguany. Ja podeu anar pensant la vostra disfressa per a la gran festa de la nit temàtica dels Carnavals d'Ulldecona. Com sempre hi haurà premis musicals, en CD’s del tema, a les millors disfresses.







L'entrada serà gratuïta.







Un Tribut per reviure i gaudir de bona música, on xalaràs i t’ho passaràs genial!!







Que no t'ho conten, vine i participa a n'esta festa tan autèntica, única al nostre territori!!







____________________________________________________________________________________________________________________________________________



Organitzen AMICS (Activitats Musicals, Infantils i Culturals)



www.amicsulldecona.blogspot.com





i l'Ajuntament d’Ulldecona



www.ulldecona.cat



Amb la col·laboració dels grups de música que hi actuen.







Tots els vídeos d'anteriors edicions a la llista del Tribut



www.youtube.com/playlist?list=PLPrf94HmF6YmXe48nDbA_fHUPOtMZVwkK







I fotos al myspace del Tribut



www.myspace.com/tributedecarnaval









#?TributdeCarnaval

Amb la ?#?músicaendirecte



Amb el ?#?carnaval



____________________________________________________________________________________________________________________________________________







Una mica d’història del Tribut de Carnaval







L’any 1998 l’entitat Grups de Grups –associació creada per a la promoció dels grups de música locals– va posar en marxa el Tribut, en divendres de Carnaval, i el 2002 l’associació AMICS (Activitats Musicals, Infantils i Culturals) vam continuar en esta bona iniciativa. Els Tributs estan oberts a tots els grups i solistes musicals locals i comarcals, que adapten i versionen temes de les formacions o estils musicals que s’homenatgen cada any. En acabar les actuacions en directe es punxa música del grup o moviment musical al qual s’enfoca el Tribut. En les edicions anteriors els tributs estigueren dedicats als Ramones (any 1998), a Siniestro Total (2000), a La Movida Madrilenya (2001), a la Música Disco-Funky dels anys 1970s i 1980s (2002), als Beatles (2003), a la Rumba i el Flamenc (2004), a “Méjico Lindo” (2005), als “Dibuixos animats i sèries de la tele” (2006), al Glam-rock i el Punk-rock (2007), a la Música Jamaicana (2008), a la Música de Pel·lícula (2009), a la Música “Casposa” (2010), a la Música Heavy i al Rock–dur (2011), a la música dels 60s (2012), a la música en català i a la cultura dels Països Catalans (2013), al Rock clàssic dels anys 50 (2014), a la música de les Sèries de la Tele (2015) i a la música Funky (2016).