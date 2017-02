Dimarts 14 de febrer a les 20.00 h: BARREN? (Punk fosc des de París) http://barren.incongru.org/ SHORT DAYS (Punk rock des de Lille) http://shortdays.bandcamp.com/ Hi haurà begudes autogestionades i menjar vegà, possibles beneficis de la barra per l’autogestió del CSA. ...

CSA La Rampa

C/ Joan Riera 17