Clàssica i altres temps







El pianista Jordi Romero, especialitzat en música de cambra, acompanya al violinista ucraïnès, Oleksandr Sora, col·laborador habitual de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre Liceu. Ens oferiran un programa on interpretaran obres de Beethoven, César Frank i Béla Bartók, entre d’altres.



RESERVES



A partir del dilluns 6 de febrer podeu recollir la vostra entrada presencialment o fer la reserva per telèfon al 934 536 480.

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.

INTÈRPRETS



Jordi Romero – piano i Oleksandr Sora – violí