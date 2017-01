Aquest gener, torna la música al Museu d'Història de Girona. El dia 27, coincidint amb el cap de setmana del Girona 10, arribarà una nova cita de Les veus de l'aigua amb XY com a protagonistes. Després que Glaucs -en format acústic- omplissin l'espai en el concert inaugural, la banda osonenca els prendrà el relleu per presentar-hi Equilibri (Música Global, 2015), el seu disc de debut.



El duet de veu i violoncel format per Laura Cruells i Marçal Ayats neix de la força i la tendresa i amb poc més d'un any de vida ja han passat per festivals com l'Strenes, el Grec, el Festivalot, el Petits Camaleons o el Barnasants. Amb unes cançons delicades que caminen entre la clàssica i la cançó, la banda ha sabut teixir un estil propi que els confirma com un dels grups amb més futur del moment. Es mouen pels sentiments i les emocions i ens fan presoners del seu univers més personal. Ens conviden a un món del que ja no en volem marxar mai més i ens impregnen de la seva sonoritat minimalista i elegant.



En aquesta ocasió, a més, la seva proposta maridarà amb un espai immillorable i amb capacitat per només una quarantena de persones. Un concert de petit format, pensat per poder degustar-lo amb tot luxe de detalls i de la forma més propera possible. I és que aquest és el principal objectiu del cicle que La Tornada i el Museu d'Història organitzen durant aquests mesos d'hivern i que coincideix amb l'exposició La Girona de l'aigua.



RESERVA D'ENTRADES: La reserva es podrà fer gratuïtament a través del web del MHG i el pagament es farà al museu el mateix dia de l'actuació. Les persones que hagin reservat entrada, hauran de recollir-la el dia del concert a les 19.30h. Totes les entrades reservades que no hagin estat recollides 20 minuts abans de l'inici de l'actuació s'alliberaran i es posaran novament a la venda.



2x1 als socis Club Girona Cultura