La paraula és una eina de creació massiva de nous mons i de noves realitats. Prenguem l’entorn, destriem-ne tot allò que no ens agrada, canviem-ho en el paper, en contes i cançons, i fem que esdevingui real. Que la paraula es mogui i ens mogui. Perquè sí. Perquè la paraula és l’esclat d’una espurna en el paper i el crepitar del foc en l’aire.

Amb Paraules mogudes parlarem de la necessitat de fer coses i de fer-les de maneres diferents, per aprendre’n, per gaudir-ne, per reivindicar i per transformar. Amb històries reals farcides d’onirisme i amb cançons que ens esperonen a moure’ns.

Un tal Pere és de Terrassa, és cantautor i ha publicat els àlbums Jo decideixo (2010), Un nou somriure (2012) i Les fotos mogudes (2016).

David Vila i Ros és de Sabadell, és escriptor i ha publicat llibres de gèneres diversos. En el camp de la narrativa és autor dels reculls de contes Ni ase ni bèstia (2010) i Verba, non facta (2014).