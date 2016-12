Primera presentació de «Següent pas», el nou disc de Sílvia Tomàs Trio. Divendres 20 de gener a Barcelona, a les 21h a l'Auditori de Can Batlló (canbatllo.org/espais/auditori), un espai veïnal autogestionat de referència (c/ de la Constitució, 19 - metro L5 Plaça de Sants). Hi participaran les persones que han col·laborat...

Primera presentació de «Següent pas», el nou disc de Sílvia Tomàs Trio. Divendres 20 de gener a Barcelona, a les 21h a l'Auditori de Can Batlló (canbatllo.org/espais/auditori), un espai veïnal autogestionat de referència (c/ de la Constitució, 19 - metro L5 Plaça de Sants).



Hi participaran les persones que han col·laborat en algun tema del disc: Clara, Diego, Ruth, Manu, Dolors, Sisu...



L'entrada serà lliure, però posarem taquilla inversa. Això vol dir que cadascú podrà fer l'aportació econòmica que pugui/vulgui al grup.



Hi haurà una barra amb begudes elaborades des de projectes comunitaris i autogestionats i menjar, tot a preus populars.



silviatomas.net | contacte@silviatomas.net