ASPID - Imágenes de Dolor amb Jordi "Somalia" (Veu), Chris Pérez (Guitarra), Fran Gutiérrez (Baix) i Rafa Garrigós (Bateria), ens tornen a presentar els grans clàssics d'ÀSPID en un concert molt especial! Through The Lies és una banda que neix al Masnou (Barcelona) i ens presenten el seu primer LP anomenat “Reload Your Soul...

Through The Lies és una banda que neix al Masnou (Barcelona) i ens presenten el seu primer LP anomenat “Reload Your Soul” amb influències hardcore. Durant aquest 2016, graven el seu últim treball, un EP que editaran a principis del 2017 amb un aire renovat.

La banda està formada per: Jordi (veu), Marshall (Baix), Alex (Guitarra), Nestor (Guitarra) i Javi (Bateria).

https://www.youtube.com/watch?v=0PtBdOKeVIM



Potencia Tóxica ens torna a presentar el seu primer disc "Ke kunda el Pániko" 10 temes d'estil hardcore ràpid amb tocs de Thrash Metal de la "vella" escola.

El grup està format pels jonquerencs Claudi López (baix), Sergi Cabrera (guitarra), Diego Alfonso (veu) i el figuerenc Mauro Denhoff (bateria).

https://www.facebook.com/potencia.toxica?fref=ts



Tiempo Oscuro, és una banda de metall de l' Alt Empordà, on les influencies musicals, van des del Rock més clàssic al Metall més extrem.

Membres: Matias Salinas Olea (veu), Kurru King (guitarra), Isaac Mallol (baix) i Jordi Soler Surribas (Bateria).

https://www.facebook.com/TiempoOscuro/?fref=ts