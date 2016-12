MUSIC RIOT OI! FEST

DISSABTE 14 GENER 2017



Music Riot Oi! Fest és un festival autogestionat i solidari, els beneficis dels quals aniran destinats a finançar el projecte unitari de El Polvorí. A aquest concert hi participaran bandes de renom d’arreu de la Península, concretament de Galiza, Euskal Herria i Catalunya. Sons contundents, preus populars, cervesa artesana i bon ambient.



- Keltoi!:StreetPunk des de Galiza, presentant el seu nou disc “Sons da Rúa”.



- Bisonte 1312: Per primer cop a Barcelona. Tota la potència d' Oi! The Arrase i Frontkick ara amb nova formació.



- Against you: Oi! des de Nafarroa. Amb membres de bandas com 7 balas, karroña i cold revenge.



- The Demencials: Vic Oi! des del 2006, sent uns referents en el panorama musical català.



- Revenja: Punk Oi! des de Barcelona. Presentant noves cançons després de treure el seu primer EP fa un any.







OBERTURA DE PORTES: 19H

BO D'AJUT: 8€

AFORAMENT LIMITAT (Entrades anticipades)



Can Batlló (Carrer de la Constitució, 25, Barcelona)

L1 Mercat Nou



Beneficis per l'autogestió de El Polvorí.



ENTRADES ANTICIPADES:



Entrades anticipades online:

http://elpolvori.cat/musicriotfest



Entrades anticipades físiques a Barcelona:

- Partisano.cat (C/ Sitges, 8, El Raval)

- Bar Laila (C/ Congost, 29, Vila de Gràcia)

- Kop de mà (C/ Riego, 4, Sants)

- Ateneu L'Harmonia (Disponibles pròximament..)(C/ Sant Adrià, 20, Sant Andreu)

- Octubre Casal Independentista del Poblenou (C/ Badajoz, 86, Poblenou)