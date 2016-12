Per tercer any consecutiu, la JOCPE oferirà un gran repertori de valsos, polques, marxes i nadales ideals per donar la benvinguda al 2017! Un Concert d’Any Nou (que farem per Reis), consolidant una tradició esparreguerina: la d’associar la tarda del 6 de gener a la música orquestral. En aquesta ocasió comptarem amb la participació de la vi...