BoomBastic Club con Rebelmadiaq + Mapuxe Sound + Nyahbingi Sound



El sound de Barcelona Rebelmadiaq, en chileno afincado en la ciudad Mapuxe Sound y los residentes Nyahbingi Sound prometen quemar la pista en la última fiesta del año. No te pierdas una nueva fiesta full a vibes! Best of dancehall and reggae! Recuerda: todos los viernes de 00h a 06h las mejores vibes jamaicanas en el centro de Barcelona!



** Lista gratis hasta la 1h apuntando tu nombre en el muro del evento **



Entrada --> 10€ con copa :::::: Antes de la 1:30 --> 8€ con una copa / 15€ con dos copas / 21€ con tres copas :::::: Mesas VIP con botella --> 100€ anticipada / 150€ taquilla (mesas para máximo 5 personas, incluye entrada al club).



Info, listas & reservas VIP al 671191190.



:: Rebelmadiaq ::



Rebelmadiaq nace en 2003, en la ciudad de Granada y se establece en Barcelona en el 2005. Durante este tiempo han desplegado sus maletas de música por escenarios, salas, clubes, festivales y eventos, al tiempo que compartido cartel con numerosos sounds systems, bandas y artistas locales e internacionales. Especializados en el coleccionismo de música jamaicana planchada en vinilo, cuentan también con una interesante dub box y, recientemente, con producciones propias editadas bajo su sello. Rebelmadiaq son, sobre todo, amantes del sonido jamaicano y sus diferentes géneros: desde los fundacionales mento, ska, early reggae & rocksteady, pasando por las producciones roots & rub a dub, digital, lovers rock y así hasta llegar al dancehall actual y las nuevas producciones de sonido reggae que emanan de estudios jamaicanos e internacionales. Todo en un contexto donde el contacto con el público es constante y el baile se hace imprescindible.



:: Mapuxe Sound ::



Reggae, roots, dub, dancehall, rap, hiphop... Mapuxe Sound se mueve con facilidad entre un buen número de estilos. Este dj afincado en Barcelona ha actuado en infinidad de eventos, desde fiestas a festivales pasando por galerías de arte o locales de moda, siendo su versatilidad uno de los puntos fuertes.

:: Nyahbingi Sound ::



Siempre en contacto con la actualidad jamaicana y con más de 15 años de vida, Nyahbingi Sound logró ser uno de los primeros “sounds” españoles en traspasar fronteras y actuar junto a artistas de la talla de Alton Ellis, Bitty McLean, Ziggi, General Levy o U-Brown, así como en visitar visitar clubs y festivales de toda España y Europa. Formado por Pep Cool Steady, Leggo, Rochisteady, Miss Van Wine y Chalsbwoy, Nyahbingi Sound es sin duda uno de los colectivos de referencia de la escena jamaicana nacional gracias a su dinámico directo y a su maleta cargada de dubplates (producciones exclusivas). Actualmente son los organizadores y también el colectivo residente del BoomBastic Club. Do the reggae!